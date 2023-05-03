بينهم طفلان.. إصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق أسيوط – الوادي الجديد

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة المرور بوقوع حادث انقلاب سيارة في الطريق الواصل بين مركز الخارجة ومحافظة أسيوط.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 180 طريق "الخارجة – أسيوط" أسفر عن إصابة كل من الصادق بيومي محمد ٥٩ عاما، فتحية أحمد عبد اللاه ٥٥ عامًا، هناء أنور صديق ٣٢ عامًا، ياسمين أشرف صادق ٣ أعوام، محمود أشرف صادق، آية صلاح حسن ٢٣ عامًا، خلود حسن حمدي عامان.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة وإدارة المرور معدات الإنقاذ والأوناش لموقع الحادث، لرفع حطام وآثاره من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها بالطريق مرة أخرى.