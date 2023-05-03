قبل أيام من مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.. القبض على مشتبه به قرب قصر باكنجهام

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الثلاثاء، توقيف رجل قرب قصر باكنجهام وسط لندن. وذلك قبل أيام من تتويج الملك تشارلز الثالث، في مراسم سيحضرها عدد من قادة العالم.

وقالت شرطة لندن في بيان لها "أنها ألقت القبض علي رجل للإشبتاه به بعدما عثر معه علي حقيبة مشبوهة وأضافت ان أفراد الشرطة احتجزوا المشتبه به وفرضوا طوقاً أمنياً علي موقع الحادث"

وتشهد بريطانيا السبت المقبل 6 مايو، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، خلفا لوالدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية.

جدير بالذكر أن، تشارلز الثالث، صار ملكًا بشكل تلقائي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي، ، التي ظلت على

عرش المملكة لأكثر من ٧٠ عاما.