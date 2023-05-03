"مياه الشرب بسوهاج" تشكل لجان لمحاكاة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لجان ربع سنوية لمحاكاة متابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والتى تتمثل فى مراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان اللجنة قامت بمراجعة معايير الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والتوعية والخط الساخن والمشاركة المجتمعية للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المنهجية في متابعة شكاوى المواطنين وحلها وكذلك الادارة العامة لخدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.