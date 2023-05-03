ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مياه الشرب بسوهاج" تشكل لجان لمحاكاة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لجان ربع سنوية لمحاكاة متابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والتى تتمثل فى مراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان اللجنة قامت بمراجعة معايير الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والتوعية والخط الساخن والمشاركة المجتمعية للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المنهجية في متابعة شكاوى المواطنين وحلها وكذلك الادارة العامة لخدمة العملاء للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الادارة العامة الخدمات المقدمة للمواطنين الاقتصادية الخدمه المقدمه للمواطنين اقتصادية الإدارية