رفيق كابو يقود هجوم إنبي أمام الداخلية

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي، تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية، بعد قليل، على استاد بترو سبورت، لحساب منافسات الأسبوع الـ 27 من مسابقة الدوري المصري.

ويقود رفيق كابو هجوم إنبي في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: على فوزي- أحمد خليل كالوشا- أحمد صبيحة- مروان داوود.

خط الوسط: أحمد العجوز- محمد حمدي- محمد إسماعيل- مودي ناصر.

خط الهجوم: رفيق كابو- كريم الطيب.

على الجهة الأخرى يأتي تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: ألان كيامبادي- أحمد عبد الرسول- كمال أبو الفتوح- كريم يحيي.

خط الوسط: سمير فكري- على الزهدي- كليتشي شيمزي- محمد نجيب.

خط الهجوم: أحمد سيد عبد النبي- فهد جمعة.