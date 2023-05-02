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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يصدر بيانا قويا للرد على الجبلاية بعد انسحابه من السوبر

الزمالك يصدر بيانا قويا للرد على الجبلاية بعد اانسحابه من السوبر

نادي الزمالك
نادي الزمالك
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أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على المهلة التى منحها اتحاد الكرة للقلعة البيضاء من أجل حسم قراره بالانسحاب من مباراة السوبر أمام الأهلي والتى أعلن بالأمس الزمالك عن اعتذاره عنها بسبب أزمة كهربا لاعب الأهلي .

وعلق الزمالك عن هذه الأزمة فى بيان رسمي قائلا: "نرفض لغة الخطاب المُرسل من جانب اتحاد الكرة شكلا وموضوعا، وأنها تصلح إنذار بالحرب ولا يليق بأن تصدر من اتحاد لناد عريق أقدم من اتحاد الكرة نفسه وأكبر بأعضاء جمعيته، والأمر مضحك يدعو للبكاء، فالذي يتخذ القرار وسلطة الرد على خطابكم هو مجلس الإدارة الذي تفترضون أنه يجب جمعهم جميعا في خلال 60 دقيقة وكأنهم عاطلون لا عمل لهم، نادي الزمالك أعلن قراره أمس على لسان رئيسه وهو اعتذاره عن المشاركة في أمر لا علاقة له بمشاركة لاعب في المباراة من عدمه، ولكن الاعتذار له علاقة باحترام القوانين واللوائح وإرساء العدالة، والاعتذار عن عدم خوض المباراة له علاقة بكرامة الزمالك وكبريائه " .

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