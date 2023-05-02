وزير القوى العاملة في حواره لـ"البوابة نيوز": وضع إستراتيجية شاملة لدعم الأيدي العاملة.. والدولة استهدفت خفض معدلات البطالة.. وهذه تفاصيل الانتقال للعاصمة الجديدة

ملف ذوى الهمم من أبرز الملفات التى أولاها الرئيس اهتماما كبيرا.. وإطلاق منصة وطنية لخدماتهم

تنفيذ 248 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للوزارة

هناك صعوبة فى المرحلة الحالية لانتقال الوزارة بكامل إداراتها للعاصمة الإدارية

الوسط العمالى شهد طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس السيسى.. ونجحت الدولة فى خفض معدلات البطالة وتحسين دخول العمال والموظفين وأصحاب المعاشات

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الرئيس السيسى وضع استراتيجية شاملة لدعم الأيدى العاملة، مشددا على أن الوسط العمالي طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس السيسى، حيث نجحت الدولة فى خفض معدلات البطالة وتحسين دخول العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، خاصة بعد توجيه الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين.

وتابع وزير القوى العاملة في حواره لـ"البوابة نيوز"، بمناسبة عيد العمال، أن هناك أيضًا خطة لتطوير منظومة التدريب المهنى وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية، وإلى نص الحوار:

*ما الإجراءات التى اتخذتها القوى العاملة فى تنفيذ توجيهات الرئيس بدمج ذوي الهمم في سوق العمل؟

-اعتمدت الوزارة فى تنفيذها لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى على محاور 3 وهى الحصر والتدريب والتشغيل، معتبرة أن ملف ذوى الهمم كان من أبرز الملفات التى أولاها الرئيس اهتماما كبيرا منذ توليه تلك المسئولية فقد أطلق على عام 2018 عام ذوى الهمم، كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح هذه الفئة داخل المجتمع.

وكانت أولى خطوات الوزارة فى تنفيذ التوجيه بصدور القرار الوزارى رقم 22 لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الهمم برئاسة السيد الوزير وعضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية.

كما تم عقد اجتماع أسبوعى مع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة مدى التزام المنشآت باستيفاء تعيين نسبة الـ 5% والتوجيه بسرعة حصر المنشآت.

ومنذ شهر يناير حتى أبريل 2023 حصرت المديريات عدد 16124منشأة والتى يعمل بها عشرون عاملا فأكثر من بين 23 ألفا و660 منشأة وذلك من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية لمعرفة مدى استيفاء نسبة الـ5 % بها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وتبين أن عدد العمال فى تلك المنشآت التى تم حصرها حتى الآن مليونا و899 ألفا و518 عاملا، وذلك من إجمالى منشآت يبلغ عددها 23 ألفا و660 منشأة، وأن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشآت التى تم حصرها يبلغ 94 ألفا و797 عاملا، وأن المعين منهم فقط 56 ألفا و923 عاملا، وأن المتبقى استيفاؤه للتعيين يبلغ 37 ألفا و876 عاملا.

وأكدت الوزارة فى بياناتها، أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميا مع المنشآت، وتجرى عملية باقى الحصر والتدريب والتشغيل معلنة عن تعيين 5 آلاف و665 من ذوى الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال عملية الحصر والتدريب والتشغيل الجارية الآن.

كما تمت المشاركة مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوى الهمم.

وصدر تكليف وزارى بتخصيص نسب من أعداد المتدربين فى مراكز التدريب المهنى على مستوى الجمهورية لذوى الهمم لتأهيلهم وتدريبهم على سوق العمل، وكذلك تخصيص نسب من عقود العمل داخل ملتقيات التوظيف التى نظمتها الوزارة خلال الفترات الماضية لذوى همم أيضا، وتخصيص نسبة من وظائف نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلنها الوزارة لذوى همم.. مع العلم أن تكليفات الرئيس بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل مستمرة فى إطار خطة الحصر والتدريب والتشغيل التى تنفذها الوزارة.

*ماذا تقدم الوزارة فى منظومة التدريب المهنى من أجل التشغيل؟

-تم اعتماد خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتى يتم تنفيذها فى عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، وتستعد الوزارة خلال العام الجارى 2023 إطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة فى المحافظات لتدريب الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل الداخلى، حيث تعمل هذه المراكز فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، والتى تنفذها الوزارة.

كما تلعب هذه المراكز دورا فى إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجى حيث إن خطة الوزارة تعتمد على إعداد هؤلاء الشباب للسوق الخارجية تنسيقا مع الشركاء الاجتماعيين فى الخارج وعن طريق مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول العالم والتى يبلغ عددها 9 مكاتب تقوم أيضا بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى فى نطاق تلك المكاتب.

وبحسب أحدث تقارير للوزارة منذ أغسطس 2022 حتى مارس 2023، حيث تم تنفيذ عدد 248 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني الثابتة التابعة للوزارة استفاد منها عدد 2678 متدربا وتنفيذ عدد 48 دورة تدريبية بالوحدات المتنقلة التابعة للوزارة استفاد منهم عدد 720 متدربًا، فى القرى الأكثر الاحتياجا.

كما تم رفع كفاءة 11 وحدة تدريب متنقلة تمهيدا لإطلاقها فى قرى ونجوع المحافظات المستهدفة بمبادرة حياة كريمة لتدريب الشباب من الجنسين، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة.

وتم أيضًا توفير وحدة تدريب متنقلة لتدريب الفتيات البدويات من أبناء محافظة جنوب سيناء بمدينة سانت كاترين وتواجدها فى أماكن إقامتهن تسهيلا عليهن من تحمل مشقة الانتقال لأماكن التدريب الثابتة.

وجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد الصناعات المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير المناهج والبنية الأساسية لمدارس التعليم الفنى «الورش والقاعات» للتركيز على بناء الجدارات المهنية والمهارات والمعارف اللازمة على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.

وهناك استعدادات جارية لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لـ«القوى العاملة»، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فنى ومهنى وتثقيفى للعمالة المصرية طبقا للمعايير الدولية، والسعى نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.

وهناك أيضا خطة لتطوير منظومة التدريب المهنى وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية.

كما تم منح عدد من الأشخاص شهادة قياس مستوى المهارة يستطيع العامل من خلالها الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، أو استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى مساره الوظيفى.

*ما دور الوزارة في المساهمة فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب؟

-بحسب آخر إحصاءات للوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023 تبين خلالها أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى نقوم بها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالى «دراسة تشخيصية» مع كل الجهات الشريكة.

كما تم تشغيل 17335 عاملا خلال الفترة من منتصف أغسطس 2022 حتى تاريخه من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف فى مديريات القوى العاملة على المستوى القومى، ووضع إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة، والعمالة الموسمية خلال موسمى الحج والعمرة لعام 2023 للملكة العربية السعودية.

كما تم عقد عدد 9 ملتقيات توظيف فى 9 محافظات، شارك فيها عدد 255 شركة، وفرت عدد 24196 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة.

وتم افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة، لتسهيل حصول العمالة الراغبة فى السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

*ما خطة الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة؟

-كانت توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خاصة فى فترة كورونا، حيث قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التى تضررت من تلك الجائحة، فتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بـ1.4 مليار جنيه.

كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما عكفت على تنفيذه وزارة القوى العاملة.

وجاء فى آخر حصر للإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الـ 8 شهور الماضية إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم 304 لسنة 2022.

كما بدأ العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.

وجار تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز.

*ما عدد عدد العمالة غير المنتظمة فى قواعد البيانات؟

-الأرقام تقول إن عدد العمالة غير المنتظمة لدى قاعدة بيانات الوزارة هو 335 ألف عامل غير منتظم، وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقى لذلك طبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجارى، حيث إنها ستفتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط.

يتم دعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة 4 مرات سنويا فى الأعياد، عيدا الفطر والأضحى وعيد العمال والمولد النبوى، وأيضا تقديم رعاية وحماية وقت الأزمات التى تواجه العامل كالإصابة أو الوفاة تعويضات تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه.

*صندوق إعانات الطوارئ للعمال يدفع أجور العمال فى الشركات المتعثرة.. كيف ذلك؟

-فى آخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة كشف عن إجمالى ما أنفقه الصندوق لدعم العمال فى الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى مارس 2023، وقال إنها بلغت 2 مليار و188 مليونا و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، لأجور هؤلاء العمال استفاد منها 422 ألفا و743 عاملا يعملون فى 3969 منشأة، منهم مليار و600 مليون لقطاع السياحة فقط خلال فترة كورونا.

*ماذا عن انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة؟

-وزارة القوى العاملة من الوزارات الخدمية، لذا كانت هناك صعوبة فى المرحلة الحالية انتقال الوزارة بكامل إداراتها للعاصمة، نظرا لتواجد العديد من الجمهور المتعامل بصفة يومية وبأعداد كبيرة مع الوزارة فتم التوافق على استمرار تواجد تلك الإدارات فى مبنى الوزارة الحالى والإبقاء عليهم لممارسة أعمالهم تسهيلا على الجمهور، ومن هذه الإدارات «تراخيص عمل الأجانب، إدارة التشغيل، شركات إلحاق العمالة.»

ويبلغ عدد العاملين المنتقلين للعاصمة حوالى 500 موظف من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة المنتقلة، وتم الاستلام النهائى لمبنى الوزارة يوم 21 مارس 2023.

وتم البدء في إجراء الانتقال التدريجى للموظفين من خلال زيارات أسبوعية لكل القطاعات المنتقلة لتسكين العاملين وتحديد أماكن عملهم بالمبنى وتحديد النقاط الخاصة بالأجهزة والبرامج الخاصة بكل إدارة فنية.

وفى البداية تم اختبار جميع العاملين المنتقلين «اختبار اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى واختبار الجدارات السلوكية» حتى يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة به، كما التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على التدريبات الخاصة بالموظفين المنتقلين وفقا لنتائج الاختبارات.

كما تعددت التدريبات لتشمل برنامج أساسيات الوظيفة العامة وبرامج خاصة بالإدارات الفنية حسب طبيعة عمل كل إدارة وبرامج خاصة بالجدارات السلوكية «فريق عمل، الولاء والانتماء، اتخاذ القرار، من البرامج المهارات السلوكية...وغيرها

هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تدريب العاملين المنتقلين على برامج التحول الرقمى وتدريب العاملين المنتقلين على كل الأنظمة المستخدمة فى العاصمة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بإدارة التحول الرقمى على كيفية استخدام الأنظمة الموجودة فى العاصمة والعمل على أرشفة كل المستندات الخاصة بكل إدارة.

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