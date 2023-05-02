مصرع شخص أسفل عجلات القطار بشبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار القاهرة الإسكندرية أمام مزلقان منطقة الثلاجة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بسقوط شخص أسفل عجلات قطار بمنطقة الثلاجة بشبرا الخيمة ولقى مصرعه فى الحال على قضبان السكك الحديد.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة إسعاف وجرى نقل أشلاء الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحت تحفظ النيابة العامة لحين التعرف على أهلية الجثمان وتسليمهم الجثة والتصريح بالدفن.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.