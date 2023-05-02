"البورصة" تستعين بمصفاة ذهب معتمدة للإعلان عن أسعار المعدن الأصفر خلال اسبوعين

قال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إنه جاري الإنتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية معتمدة حكومية.

وأوضح خلال ورشة عمل للصحفيين بمقر القرية الذكية ، أن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال اسبوعين بحد أقصى، سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب وعمة بالأسعار لتحدي أسعار الوثائق.

كما أكد أنه لن يتم إلغاء الآلية المزاد وسكون هناك خيارات متاحة لجميع المستثمرين لكن سيكون هناك تحديث مستمر لجلسة المزاد مؤكدا أن ما حدث في جلسة الخميس الدامي بحسب وصف البعض، لم يكن اول مرة مؤكدا أن البورصة تراقب أى تلاعبات وأرسلت تقرير إلى الهيئة بشأن ما حدث في هذا اليوم وننتظر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أنه حتي الآن لا توجد شبهات حول التعاملات التى تمت على سهم البنك التجاري الدولى لكن قد تري الرقابة المالية أن هناك خطأ في عملية التداول ، حيث قام صندوق أجنبي بأعادة تقييم لاستثماراته في مصرمما ادي إلى رفع سعر الورقة في السوق وأن هناك علاقة مرتبطة بين البائع والمشتري .

وأضاف: نعمل مع بورصة ناذداك على تطوير جلسة المزاد منذ فترة كبيرة وتم دراسة الأمر مع جميع إدارات البورصة المختلف، سوف تبدأ هذة الآلية يوم الأحد القادم، ومن ثم تم إجراء تدريب على هذه الجلسة مع شركات السمسرة ويتم الأن مع الاعلامين.