برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تعزز برامج الحماية الاجتماعية للفئات العمالية

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاحتفال بعيد العمال تأتى تقديرا من القيادة السياسية لجهود عمال مصر عبر التاريخ، ودورهم المتميز فى مسيرة البناء والتنمية، وبناء الجمهورية الجديدة.



وأضافت أن القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم حقوق العمال وترسيخ لمبادئ حقوق الإنسان، فتلك القرارات تأتى تتويجا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تعزز برامج الحماية الاجتماعية للفئات العمالية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتى تشهد زيادة كبيرة فى الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.



وأشادت النائبة أمل سلامة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة بقيمة 1000 جنيه فور انتهاء الإجراءات القانونية، مؤكدة أن تلك القرارات تساهم فى رفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأكدت أن إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، تأتى فى توقيت مهم لحماية العمال من مخاطر إصابات العمل، وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إلتزام شركات قطاع الأعمال العام والخاص بالنسبة المقرر لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، مشددة على أن هذا القرار يأتى دعما لحقوق ذوى القدرات الخاصة.



وطالبت النائبة أمل سلامة بسرعة مناقشة قانون العمل الجديد، بعد إجراء حوار مجتمعى حول بنود مشروع القانون للتوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، تتفق مع معايير العمل الدولية، وتحقق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة وبصفة خاصة للمرأة.

وأوضحت النائبة أمل سلامة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تتضمن تدريب وتأهيل العمال لسوق العمل، واستعداد الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة لسوق العمل، وتشجيع الشباب على تحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع.