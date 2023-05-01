تحقيقات النيابة بالعثور علي جثة شاب داخل شقته: "كان يمر بأزمة نفسية"

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب عثر علي جثته داخل شقته بالجيزة، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك.

وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقد تبين من خلالها بأن المتوفي أقدم على إنهاء حياته شنقا بسبب مروره بأزمة نفسية ولا شبهة جنائية.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة عمليات النجدة، يؤكد بالعثور علي جثة شاب داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعي أ.م.ص، وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم علي إنهاء حياته شنقا ولا شبهه جنائية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.