برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن امتحانات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، بشأن إمتحانات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والإجراءات التى ستتخذها الحكومة لحماية هؤلاء الطلاب من ضياع السنة نتيجة المنازعات والاضطرابات التى تحدث فى السودان الشقيقة.

وقالت النائبة في طلبها: فى ظل الأوضاع الراهنة بالسودان أطالب الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان بصفة عامة وأبنائنا الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية خاصة مع اقتراب موعد امتحاناتهم للحفاظ على مستقبلهم التعليمى

وتساءلت الجزار عن الاجراءات التى ستتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع اقتراب موعد الامتحانات، مؤكدة على ضرورة وضع مجموعة من البدائل لدراستها والعمل على تنفيذها بما فيها خطة إخلاء عاجلة إذا استلزم الأمر وفقًا للموقف والمستجدات على الأرض مع دراسة إمكانية أداء هؤلاء الطلاب للامتحانات داخل مختلف الجامعات المصرية.

وطالبت النائبة باستدعاء وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والهجرة والمصريين بالخارج للرد على التساؤلات والإجراءات الإحترازية اللازمة لحماية طلابنا المغتربين والدارسين فى جامعات ومعاهد السودان.