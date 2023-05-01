ads
الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر

د محمد الضويني وكيل
د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق فعاليات مؤتمر كلية الإعلام بجامعة الأزهر الدولي الخامس بعنوان «الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات»، يوم الثلاثاء، بحضور فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وذلك على مدار يومين متتاليين بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على دور الإعلام الرقمي في إدارة الأزمات بأنواعها، وتقييم الأداء الإعلامي عبر المنصات الرقمية في مواجهة الأزمات، فضلا عن رصد تأثير الإعلام الرقمي في توعية الجماهير بالأزمات المحلية والدولية وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى تقديم الحلول والمقترحات لتحسين الأداء الإعلامي الرقمي في إدارة الأزمات، ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسة تناقش دور الإعلام الدولي في الأزمات الدولية والاقتصادية والبيئية والتغيرات المناخية والصحية وصناعة الأزمة.
 

كلية الاعلام جامعة الأزهر الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات محمد الضويني