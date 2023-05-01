بالصور.. وكيل "زراعة البحيرة" يتابع انتظام عملية توريد القمح بدمنهور

أجري المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الإثنين، جولة مرورية على الصوامع والشون والمواقع التخزينية بدمنهور يرافقه المهندس إيهاب العالم، مندوب الإدارة المركزية لشئون المديريات بالوزارة، والدكتور محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بمتابعة موسم توريد القمح.

وقال المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة ، إن عملية توريد القمح تتم بصورة منتظمة في المراكز والقرى، وأن هناك لجان مشكلة في كل موقع مكونه من ( الزراعة - التموين - هيئة سلامة الغذاء - القباني - آمين العهدة، مشيراً إلى أن ما تم توريدة حتى اليوم 28 ألف طن قمح، وناشد جموع المزارعين بضرورة الإلتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على القمح.

وأكد وكيل وزارة الزراعة انه بناء على التعاون المشترك بين الزراعة والتموين ،فقد تم تشكيل لجنه بشأن المرور على المواقع التخزينيه للقمح المحلي موسم 2023 ومتابعة عمليات الاستلام والفرز بمعرفة اللجان الموجودة الصوامع والشؤون بدائرة المحافظه.

حيث تم المرور اليوم الأثنين، على شونة الابعادية كمركز تجميع وكان قد بدأ التوريد بها بتاريخ 24 ابريل وسعتها التخزينية 60 ألف طن ، ويتم التخزين فى أجوله بلاستيكية على أرضية خشب ، كما يتم العمل بميزان بسكول 100 طن ، والشونة محاطة بسور من جميع الاتجاهات ويوجد بها عدد 4 خفير ليلى بالإضافة إلى عدد 2 خفير نهارى ، وبالنسبة لطريقة السداد يتم الوزن والفرز لتحديد الدرجة ثم يتم إعطاء إيصال بالقيمة ويتم صرف المبالغ المالية المستحقة عن طريق البنك الزراعى .

ولوحظ وجود عدد من السيارات المحملة بالقمح المحلي موسم 2023 أمام وداخل الشون وتم متابعة عمليات الاستلام والفرز بصورة طبيعة و لا توجد مخالفات.