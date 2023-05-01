محافظ بني سويف: إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك حيث تبين من التقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، أنه تم أمس الأحد إزالة 19حالة تعد بواقع (10 حالات تعد على مساحة 875 متر على أراضي ولاية :الأملاك، الري، الصرف، السكة الحديد، و9 حالات تعد على مساحة 8 قراريط أرض زراعية) ، ليصل إجمالي ما تم إزالته ( على مدار يومي السبت والأحد الماضيين ) إلى 55 حالة تعد منها ( 36 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 2014 متر أملاك دولة، و18 حالة تعد على مساحة 15 قيراطاً و12 سهماً أرض زراعية )

حيث أشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وخاصة أيام العطلات الرسمية، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "السبت الماضي" بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى 19 مابو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.