التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث سير بالشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع لودر بين الطريق الاوسطى والإقليمى نطاق العبور.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " صالح م إ " 19 عاما مقيم بساتين بركات مركز جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي وإصابة كل من " السيد محمد السيد" 43 عاما مقيم مسطرد بسحجات وكدمات و" السيد أ ال " 31 عاما مقيم شبين القناطر مصابا بسحجات وكدمات و" حسين سليمان محمد" 25 عاما مقيم شبين مصابا بجرح قطعى بالساق اليسري وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات وفاة الشاب وإصابة آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس مع لودر بين الطريق الأوسطى والإقليمى نطاق العبور.

وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.