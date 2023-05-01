توريد 24 ألف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية

أعلن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، موضحا أنه تم توريد 24 ألفا و61 طنا و818 كيلو جرام قمح، منذ بدء عملية التوريد وحتى اليوم لصوامع الغلال بالقليوبية فيما جري حصاد 27 ألفا و250 فدانا من إجمالي 40841 فدان مزروعة قمح والانتهاء من درس 17 ألفا و750 فدانا منها.

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم أن أعمال توريد القمح بالمحافظة هذا العام شهدت قيام هيئة سلامة الغذاء بتوفير جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

أوضح محافظ القليوبية أنه مع بدء موسم توريد القمح بالقليوبية وجه رؤساء المراكز والمدن واللجان بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، مشددا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد.