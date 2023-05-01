ads
الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار في عين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة عين شمس تشريح جثة شاب  سقط من أعلى عقار بمنطقة عين شمس للوقوف علي ملابسات وفاته، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية  وصرحت بدفن جثة المتوفي.

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور في مناطق متفرقة من الجسم بإدعاء السقوط من علو، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه.


وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب ، وكان يرتدي كامل ملابسه، كما عثر على متعلقاته الشخصية داخل ملابسه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الصفة التشريحية بمنطقة عين شمس انتداب الطب الشرعي العثور على جثة شاب العثور على جثة تشريح جثة شاب شاب سقط من اعلي عقار قسم شرطة عين شمس مناطق متفرقة لفظ أنفاسه الأخيرة