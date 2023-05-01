تشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس تشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار بمنطقة عين شمس للوقوف علي ملابسات وفاته، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية وصرحت بدفن جثة المتوفي.

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور في مناطق متفرقة من الجسم بإدعاء السقوط من علو، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه.



وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب ، وكان يرتدي كامل ملابسه، كما عثر على متعلقاته الشخصية داخل ملابسه، وتم تحرير محضر بالواقعة.