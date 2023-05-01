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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أتوبيس نقل عام ينهي حياة ممرضة دهسا بشارع الجامعة في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لفظت ممرضة في عقدها الخامس أنفاسها الأخيرة أسفل عجلات أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بشارع الجامعة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بشارع الجامعة دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة ممرضة في عقدها الخامس عبور الطريق صدمها أتوبيس تابع لهيئة النقل العام مما تسبب في مصرعها جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والأتوبيس المتسببين في الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بمديرية أمن الجيزة النيابة العامة حادث مروري شارع الجامعه صدمها أتوبيس قسم شرطة الجيزة مديرية امن الجيزة نيابة العامة وقوع حادث مروري