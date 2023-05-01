أسعار الدولار اليوم الاثنين 1 مايو 2023

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، صباح تعاملات اليوم الاثنين 1 مايو 2023، وسط ترقب لوجود قرارات مفاجئة من البنك المركزي بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أن ارتفعت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي بمقدار 5 جنيهات .
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي:
جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":
وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:
وجاء سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB الأهلي، كما يلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:
بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.