اليوم.. اجتماع للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء بالرياض

تشارك الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، وكذلك اجتماع اللجنة الفنية العليا للدواء العربي، اليوم الإثنين، بالرياض بالمملكة العربية السعودية.



يشار إلى أن السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية - قالت في تصريح أمس الأحد - إن هذه الاجتماعات تأتي في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب رقم (17) الصادر عن دورته العادية (57) التي انعقدت في مايو 2022 بجنيف، والقرار رقم (17) الصادر عن الدورة العادية (58) التي عقدت بتاريخ 14 مارس 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن إنشاء الوكالة العربية للدواء.

وأضافت أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية في الدول العربية، فضلا عن أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية وصولا إلى التكامل العربي في مجال الدواء، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة التفاصيل الفنية الخاصة بمقترح جمهورية مصر العربية حول إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد).



‏وأكد أهمية المضي قدما من أجل العمل على إعداد المدونة العربية الموحدة الخاصة بممارسات التصنيع الجيد وتوحيد معايير ومتطلبات التفتيش على مصانع الدواء لتحقيق الأمن الدوائي العربي.