المستشار محمود فوزي: 30 مشاركًا في كل اجتماع بالحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي- رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني ستكون على التوالي وأخرى على التوازي، بمعنى أنه إذا كانت الجلسة مدتها 3 ساعات، وبالتوازي سيكون هناك جلسة أخرى لمناقشة أخرى.

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، أن لائحة العمل في مجلس الأمناء ولجان الحوار الوطني أشارت إلى أن المشاركين في حدود 30 مشاركا في كل اجتماع.

وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني هي احتفالية بشكل أساسي، لكشف ما تم وما سيجرى، بينما الجلسات المتخصصة في حدود 30 مشاركا من القوى السياسية وأصحاب المقترحات وبعض المتخصصين وذوي الخبرة من كل الاتجاهات، وهذا التوازن متحقق في كل خطوة من خطوات الحوار الوطني.

ولفت أن الاستماع لن يكون من اتجاه واحد ولن يكون هناك رأي واحد، ولن يكون هناك تصويت في النهاية، ولكن سيكون هناك توافق أو عدم توافق، وفي حالة عدم التوافق سترفع الآراء التي أثيرت في الاجتماعات لمجلس الأمناء الذي سيصوغها لرفعها لرئيس الجمهورية سواء بشكل جزأي أو إجمالي نهائي مع نهاية جلسات الحوار الوطني.