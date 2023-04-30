التموين عن إعفاء ذهب المصريين بالخارج من الجمارك: اقتراح ممتاز

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل الاقتراح المقدم من وزارة الصناعة لإعفاء المشغولات الذهبية الخاصة بالمواطن القادم من الخارج من الجمارك.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هذا اقتراح ممتاز يسهم في حل الأزمة الحالية.

وأكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الكميات التي يمكن إعفاء المواطنين من دفع الجمارك عليها تتراوح من 100 إلى 150 جرامًا من المعدن الأصفر.

وأردف أنه توجد فجوة في الذهب المعروض حاليا بالأسواق المصرية، حيث يوجد نقص بسبب تكالب المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهب.

واستطرد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن دخول ذهب من الخارج يسهم في استقرار السوق والأسعار ويرفع الحصيلة الدولارية لأن الذهب عملة معترف بها في كل دول العالم.

وأشار إلى أن سوق الذهب يبيع ما بين 200 و300 كيلو سبائك وجنيهات ذهب، مضيفا أن شبكة الخطوبة باتت محدودة وقاصرة على خاتم وحلق ودبلة وأقل شبكة حاليا بـ 30 ألف جنيه.