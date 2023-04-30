الفرقة الغنائية الأمريكية باك ستريت بويز في زيارة لمنطقة الأهرامات

حرصت الفرقة الغنائية الشهيرة باك ستريت بويز، اليوم الأحد، على زيارة منطقة أهرامات الجيزة، على هامش تواجدهم في مصر لإحياء حفلًا جماهيريًا غدا الإثنين الموافق 1 مايو 2023.



وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم والذي اصطحابهم بجولة بالمنطقة الأثرية، التى بدأت بزيارة الهرم الأكبر حيث قام بشرح طريقة بناء الهرم والاكتشافات الأثرية الحديثة به والتي تم الإعلان عنها في مارس الماضي.



هذا وقد حرص أعضاء الفرقة الغنائية على زيارة هرم الملك خوفو من الداخل، حيث أعربوا عن انبهارهم بضخامة الهرم وعظمة بناؤه، كما تضمنت الجولة زيارة مقبرة مر اس عنخ، حيث حرص الفريق على التقاط الصور التذكارية تخليدا لزيارتهم للمنطقة الأثرية.



وأشار مدير آثار الهرم أن السيد نيك كارتر أحد أعضاء الفرقة الغنائية حرص على تصوير مقطع فيديو لتوثيق هذه الزيارة أوضح خلاله أن الهرم أحد عجائب الدنيا السبع القديمة موصيا بزيارته.



يذكر أن فرقة «باك ستريت بويز» فرقة موسيقية أمريكية، تأسست في مدينة فلوريدا سنة 1993، وتضم الفرقة إي جي ماكلين، هوي دورو، نيك كارتر، كيفين ريتشاردسون، براين ليتريل، والذين استمروا معا لمدة 24 عاما، وتمتعت الفرقة بنجاح هائل لتصبح واحدة من علامات التسعينات وأوائل الألفينات.



وتجدر الإشارة إلى أن مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب قاموا باستقبال الفرقة الغنائية أمس فور وصولها مطار القاهرة الدولي بالورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري. وسوف يقام حفلًا جماهيريًا للفرقة غدًا في مصر تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.