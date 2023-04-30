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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لجنة الفنون بالقومي للمرأة تناقش تقديم ورش فنية للسيناريو والفن التشكيلي بالأسمرات

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور أعضاء وعضوات اللجنة بمقر المجلس.

 

وأكدت الدكتورة رانيا يحيي، أن الاجتماع ناقش  مستجدات اعداد دليل المبدعات وموعد إطلاقه وبرنامج حفل الإطلاق،  كما تم مناقشة مستجدات تصوير الافلام القصيرة التى تتناول اجزاء من المناهج التعليمية المتعلقة بقضايا المرأة لتوعية النشء بأهميتها.

 

 وأضافت “يحيي” أن الاجتماع ناقش أيضًا مقترح لتقديم ورش فنية للسيناريو والفن التشكيلي بحي الأسمرات، وتنفيذ جدارية  تعبر عن دور الأم والمرأة داخل مركز الشباب.

 

تضمن الاجتماع أيضًا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الأعمال الأولي الفائزة في مسابقة قوتنا لمتنا التي أطلقتها اللجنة خلال شهر مارس الماضى في أربع مجالات.

لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة الدكتورة رانيا يحي عضوة المجلس ومقررة اللجنة تقديم ورش فنية للسيناريو والفن التشكيلي بحي الأسمرات