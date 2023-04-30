لجنة الفنون بالقومي للمرأة تناقش تقديم ورش فنية للسيناريو والفن التشكيلي بالأسمرات

عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور أعضاء وعضوات اللجنة بمقر المجلس.

وأكدت الدكتورة رانيا يحيي، أن الاجتماع ناقش مستجدات اعداد دليل المبدعات وموعد إطلاقه وبرنامج حفل الإطلاق، كما تم مناقشة مستجدات تصوير الافلام القصيرة التى تتناول اجزاء من المناهج التعليمية المتعلقة بقضايا المرأة لتوعية النشء بأهميتها.

وأضافت “يحيي” أن الاجتماع ناقش أيضًا مقترح لتقديم ورش فنية للسيناريو والفن التشكيلي بحي الأسمرات، وتنفيذ جدارية تعبر عن دور الأم والمرأة داخل مركز الشباب.

تضمن الاجتماع أيضًا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الأعمال الأولي الفائزة في مسابقة قوتنا لمتنا التي أطلقتها اللجنة خلال شهر مارس الماضى في أربع مجالات.