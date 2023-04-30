رئيس الزمالك: جلسة المجلس انتهت وسنعلن عن موقفنا من السوبر غدًا

عقد مجلس إدارة نادي الزمالكً اجتماعا طارئا مساء اليوم الأحد، لمناقشة موقف النادي من المشاركة في لقاء السوبر المحلي واتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على حقوق النادي وعلى كرامته.

وأكد مرتضى منصور رئيس النادي في تصريح صحفي، أن المجلس في حالة انعقاد دائم وسيعلن عن القرار الذي اتخذه بعد ظهر غدا الاثنين.

وواصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأحد، تدريباته استعدادا للقاء الأهلي بالسوبر المصري المقرر له بالإمارات يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل، بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 43 نقطة من خوض 25 مباراة.

وخلال 25 مباراة بمسابقة الدوري هذا الموسم، نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز بـ 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض للخسارة في 6 مباريات.