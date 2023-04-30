فيديو.. سرقة متجر مجوهرات في باريس وخسائر بالملايين

داهمت مجموعة من اللصوص المسلحة متجر بولغاري للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم الشهيرة وسط باريس في وضح النهار، وتمكنوا من سرقة عدد كبير من القطع الثمينة التي قدرت قيمتها بعدة ملايين من اليوروهات، وفق ما أعلنته الشرطة الفرنسية والنيابة العامة.

ووفقًا لمصدر في الشرطة، فإن ثلاثة أشخاص وصلوا على دراجتين ناريتين ودخلوا إلى المتجر في الحي السياحي الشهير في تمام الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي (11:45 بتوقيت غرينتش). وأفاد المصدر نفسه بأن اثنين منهم كانا يحملان بنادق وأصابا حارس الأمن في المكان.

وذكرت صحيفة Le Parisien الفرنسية أن مجرمين مسلحين دخلوا إلى متجر بولغاري للمجوهرات، حيث قام شريك ثالث بالانتظار في الخارج، وبدأا بضرب حارس الأمن على رأسه بعقب سلاح قبل الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الجواهر، وأشارت الصحيفة إلى أنه وقت الحادث كان هناك نحو عشرة موظفين والعديد من العملاء في الموقع.

وفقًا لمصدر آخر مطلع على التحقيق، فإن الحجم الكامل للأضرار والغنائم التي تم سرقتها لم تتم تقييمها بعد، والتي قدرت بملايين اليوروهات، وذلك وفقًا لما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، دراجتين ناريتين كبيرتين متوقفتين أمام متجر المجوهرات، وظهر شخص آخر يرتدي ملابس سوداء ويضع خوذة ويحمل مسدسًا ويقوم بالمراقبة. وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في السرقة المسلحة.

وسبق أن تعرض متجر بولغاري لعملية سرقة مماثلة في سبتمبر/أيلول 2021 وسرق اللصوص قطعًا قيمتها حوالي 10 ملايين يورو.

وبعد السرقة، أصيب أحد اللصوص في ساقه بعدما أطلق شرطي النار عليه. وفي يونيو/حزيران 2022، تم القبض على اثنين آخرين مشتبه بهما وأودعا الحبس الاحتياطي.