رئيس جامعة حلوان: نعمل على زيادة عدد مقررات الاختبارات الإلكترونية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لزيادة عدد المقررات التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية بحيث يتمكن ٧٠٪ من الطلاب من خوض الاختبارات بنظام الاختبارات الإلكترونية وذلك بنهاية العام القادم.

وقال رئيس الجامعة، إن هناك اتجاه لتجميع الجهود وربط كيانات الجامعة وتوحيد الجهود لمسئولي التحول الرقمي والاختبارات الإلكترونية لتعميم التجربة على كافة الكليات وتفعيل الاختبارات بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت الاختبارات وكان التركيز على القطاع الطبي ونسعى الآن لتعميم التجربة وتطبيقها على الكليات النظرية والعملية ونشر فلسفة الاختبارات الإلكترونية، وتطبيقها بالقطاعات المختلفة، وإنشاء معامل للاختبارات الإلكترونية بكافة الكليات وربطها بالمركز الرئيس.

وناقش الاجتماع الهيكل التنظيمي لمسئولي الاختبارات الإلكترونية وتحديد مسئوليات مركز الحساب العلمى في تشغيل وتوفير الأجهزة وقطع الغيار وتوفير المستهلكات والشبكات وصيانة الأجهزة وتحديد عدد الأجهزة العاملة، بالإضافة إلى دور شئون الطلاب في تنظيم سير الاختبارات الإلكترونية وتوفير المراقبين، وكذلك دور مركز الاختبارات الإلكترونية في نشر ثقافة الاختبارات الإلكترونية وتحديد طبيعة الامتحان وشكل الأسئلة، وتحديد مواعيد الاختبارات والتدريب على الأسئلة.

وطالب رئيس الجامعة مسئولي الاختبارات الإلكترونية من أجل نشر وتعميم تجربة الاختبارات الإلكترونية بضرورة تحديد الأماكن التي يمكن أن تخصص كمراكز لإجراء الاختبارات، وماهي الأماكن الجاهزة، وعدد الأجهزة المتوفرة والاحتياجات اللازمة للتشغيل والتنسيق مع الكليات لتحديد المقررات الجاهزة التي يمكن إدراجها، وحصر المقررات التي يتم بها إجراء اختبارات البابل شيت وإدخالها لتكون مجهزة للاختبارات الإلكترونية.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمى، محمد ناصر أمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين، والدكتورة سامية جامع مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.