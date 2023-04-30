طبيب مصري بالخرطوم يروي قصصًا مأساوية عن معاناة السودانيين (فيديو)

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا لطبيب مصري يروي تفاصيل معاناة السودانيين صحيا.

وجاء بالتقرير، إن عيادة الطبيب المصري عبدالعاطي المناعي، أصبحت مقصد السودانيين بسبب أن المستشفيات القريبة خارج الخدمة، نتيجة الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتابع التقرير، أن الطبيب قرر عدم العودة إلى مصر بسبب الأوضاع الصحية في السودان ليستمر في مساعدة السودانيين في محنتهم.

وأضاف التقرير، أن أبرز القصص المأساوية التي رواها الطبيب: “رجل ستيني دخل في غيبوبة كان من السهل علاجها، ولكن اسرته لم تستطع الوصول إلى أي مكان لإسعافه ؛ بسبب الاشتباكات التي تشهدها شوارع الخرطوم”.

وأكد أن المستشفيات توقفت بنسبة 80 % بسبب عدم الالتزام بالهدنة، وأصبح الخطر يحاوط أي شخص بنسبة 100 %.