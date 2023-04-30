3 مطالب لأوسوريو قبل مواجهة الأهلي فى السوبر

تابع المدرب الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك مباراة الأهلي بالأمس أمام الرجاء المغربي فى إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدراسة الفريق الأحمر قبل مواجهته فى السوبر يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات .

وقام أوسوريو بتدوين نقاط ضعف وقوة النادي الأهلي حتى يعرضها على لاعبي الفريق فى التدريبات استعدادا للقاء .

وطلب أوسوريو من جهازه المعاون تجهيز تقرير عن أداء الأهلي في مبارياته الأخيرة، بالإضافة لتقرير آخر عن أبرز اللاعبين المؤثرين في الفريق الأحمر .

كما طالب أوسوريو الجهاز الطبي تجهيز الثنائي مصطفى شلبي وأحمد فتوح من أجل إعدادهم بشكل جيد للمشاركة فى مباراة السوبر .

وعلى صعيد متصل تأكد غياب 3 لاعبين عن الزمالك فى مباراة السوبر أمام الأهلي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبلة والتى ستقام فى الإمارات وسط حشد جماهيري من قبل القطبين .

وتأكد غياب الثلاثي عمرو السيسي، ومحمد عبد الشافي للإصابة وعبدالله جمعة لعدم الجاهزية الفنية عن مباراة الزمالك في السوبر أمام الأهلي.

اجتماع طارئ اليوم

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا عاجلا اليوم الأحد لحسم موقف الفريق النهائي من المشاركة فى مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى الإمارات.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع فى تمام الثالثة عصر اليوم ، لمناقشة عدة ملفات على رأسها حسم موقف النادي من المشاركة فى السوبر ، خاصة أن النادي يدرس الانسحاب من المباراة على خلفية اعتراضه على تأجيل النظر فى طعن الأهلي ضد قرار إيقاف كهربا لاعب الفريق الأحمر لـ12 مباراة لحين انتهاء مباراة السوبر ، بالإضافة الى رغبة النادي فى حسم موقف الثنائي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم لاعبي الأهلي، لا سيما أن الأول موقوف لمدة 3 مباريات فى الدوري، والثاني تعرف للطرد فى مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام بيراميدز فى بطولة كأس مصر .

وكان الزمالك قد استعاد مؤخرا نغمة الانتصارات بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري .