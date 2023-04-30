اليوم.. مجلس جامعة الأزهر يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأحد 30/أبريل/2023 - 07:21 ص

يعقد مجلس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع نواب رئيس الجامعة، والأمين العام؛ لبحث ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.



يذكر أن كليات جامعة الأزهر بدأت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والمحدد لها يوم 3 يونيو القادم، حيث سبق وصدق مجلس جامعة الأزهر على بدء الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م، على أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم الخميس الموافق 1 يونيو.