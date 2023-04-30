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الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. مجلس جامعة الأزهر يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر
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يعقد مجلس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع نواب رئيس الجامعة، والأمين العام؛ لبحث ترتيبات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم. 

يذكر أن كليات جامعة الأزهر بدأت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والمحدد لها يوم 3 يونيو القادم، حيث سبق وصدق مجلس جامعة الأزهر على بدء الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م، على أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم الخميس الموافق 1 يونيو.

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