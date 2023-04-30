«النقل» توقع اليوم عقود بناء سفينتين تجاريتين مع الجانب الكوري

الأحد 30/أبريل/2023 - 07:04 ص

توقع وزارة النقل، اليوم الأحد، عقود بناء 2 سفينة تجارية متعددة الأغراض لصالح وزارة النقل وذلك بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس شركة القاهرة للعبارات، وقيادات شركة ترسانة ديسون dae sun الكورية الجنوبية، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان شهد المهندس كامل الوزير- وزير النقل مراسم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف والمنطقة اللوجيستية والصناعية الخاصة بميناء جرجوب بمحافظة مرسى مطروح وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة جولدن وينجز إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الاستثمار فى الخدمات والأنشطة اللوجستية.



جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحرى وجعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات.