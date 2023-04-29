الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب سقط من علو بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة شاب اثر سقوطه من علو بشارع المترو بالوراق.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع المترو من القومية العربية دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهود أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.