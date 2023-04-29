كأس الرابطة.. المصري يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي

تأهل المصري البورسعيدي ، للدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد برج العرب لحساب منافسات الدور ربع النهائي.

وخطف المصري بطاقة الصعود للدور نصف النهائي، بعد التقدم بالهدف الأول عن طريق رجب عمران في الدقيقة الثامنة، وأضاف عبده يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 73.

ومن المقرر أن يوجه المصري الفائز من مباراة حرس الحدود وفيوتشر، في الدور نصف النهائي.

وقاد مروان حمدي، هجوم المصري، في التشكيل الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد عماد، عماد بو بكر، إسلام أبو سليمة، إسلام عطية.

خط الوسط: حسين السيد، عمرو موسى، إيزي إيميكا، إلياس الجلاصي.

خط الهجوم: رجب عمران، مروان حمدي.

على الجهة الأخرى بدأ الإسماعيلي اللقاء بالتشكيل الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي

خط الوسط: كريم الديب، سيرجي أكا، محمد حسن

خط الهجوم: محمد الشامي، فراس شواط، عبدالرحمن مجدي.