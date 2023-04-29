صن داونز يؤكد تفوقه على شباب بلوزداد ويتأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا

أكد فريق صن داونز الجنوب أفريقي، تفوقه على شباب بلوزداد الجزائري بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق صن داونز، مساء اليوم السبت، فوزًا على نظيره شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الجنوب أفريقي، فاز في مواجهة الذهاب بالجزائر بنتيجة 4-1، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الأميرة السمراء بمجموع اللقاءين بستة أهداف مقابل هدفين.

افتتح سفيان بوشار التهديف لصالح الفريق الجزائري في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك سيمبا زواني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 45 من صناعة زميله ثابيلو مورينا، الذي بدوره أحرز هدف الفوز باللقاء في الدقيقة 49.

وضرب صن داونز، موعدًا مع الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل الأخير إلى المربع الذهبي بالفوز على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.