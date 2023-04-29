انطلاق الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،عن استمرار الحملات ضمن المرحلة الأولى للموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو الري أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولًا بأول وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر سعد وبرئاسة الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد، وبحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة دمياط و مساعد مديرالأمن بدمياط النواب لرئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية وجهه الولاية الري يأتي ذلك تنفيذا لاستراد أراضى الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف و ذلك حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط،حملات مكثفة تستهدف الرقابة على الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورةفى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبناءاً علي التعليمات المشددة من الدكتورالسيدعبد الجواد وكيل وزارة الصحة .

قامت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مراقبة الأغذية بإدارة دمياط تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام الطب الوقائي بحملة مرور مفاجئة اليوم على المخازن والثلاجات التى يتم تخزين رسائل المواد الغذائية المستوردة وذلك للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات الصحية واجراء التحفظ الصحى على عدد من الرسائل والتاكد من الاصناف والاعداد ومطابقتها للبيان الوارد من ميناء الوصول وكذلك التاكد من جودة وسلامة التخزين.