«صحافة الموبايل وقضايا الشباب».. رسالة ماجستير بالتربية النوعية طنطا

ناقش قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، اليوم السبت، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد جمال نصار، بعنوان "دور صحافة الموبايل في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضاياه: دراسة ميدانية".

وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور محمد رضا أحمد سليمان، أستاذ الإعلام التربوي بجامعة المنصورة، والدكتورة علياء عبد الفتاح رمضان، أستاذ الصحافة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتورة وفاء السيد خضر، أستاذ الصحافة بـ"نوعية طنطا"، والدكتورة هالة بسيوني كتاكت، مدرس الصحافة بـ"نوعية طنطا".

عرض الباحث في رسالته عددًا من القضايا المهمة للشباب، من خلال "صحافة الموبايل"، ودورها في تشكيل اتجاهاته، ومنها قضايا: الخوف من الفشل الدراسي، والبطالة، والعنف الأسري. وتنوعت عينة الدراسة؛ فشملت طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، من المقيمين في الريف والحضر.

وأثنت لجنة المناقشة على الجهد المبذول في إعداد الرسالة، وجديتها، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، ومنحت الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز، متمنية له استكمال دراسته للدكتوراه؛ لما يتميز به من سمات شخصية تؤهله لذلك.

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