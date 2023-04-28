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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار النمسا يطالب بضرورة الاهتمام بجعل الصناعة محايدة مناخيا

كارل نيهمر
كارل نيهمر
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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، ضرورة الاهتمام بجعل الصناعة محايدة مناخيًا والتوسع في التقنيات والتكنولوجيا المرتبطة بذلك.

جاء ذلك في اجتماع المستشار، اليوم الجمعة، مع وزيرة الطاقة والمناخ ليونور جويسلر وخبراء الصناعة والعلماء فيما سمي ب "قمة الهيدروجين".

وأكد المستشار أنه لا توجد حاليًا استخدامات كبيرة للهيدروجين في الصناعة مضيفا أنه لا أحد يستطيع أن يقول اليوم إلى أي مدى ستكون قدرات الهيدروجين عالية خلال ال 15 عامًا القادمة.

ولفت المستشار النمساوي إلى استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري جنبا إلى جنب مع موارد الطاقة النظيفة والجديدة، مشيرًا إلى أن إفريقيا شريك مهم في مجال الطاقة، مؤكدًا نجاح رحلة عمله إلى عدة دول أفريقية في الأيام القليلة الماضية.

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة النمساوية، إن الهيدروجين سيكون عنصرًا مركزيًا في انتقال الطاقة وسيكون قوة كبيرة ومؤثرة في مزيج الطاقة.

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