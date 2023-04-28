الاحتلال يعتدي على فلسطينيين تصدوا لمُستوطنين أتلفوا أشجار زيتون "مُعمرة" برام الله

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على مواطنين فلسطينيين، تصدوا لمستوطنين إسرائيليين، أتلفوا أشجار زيتون "مُعمرة" في أراضيهم في محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لهم بقرية "المغير" شمال شرق رام الله.

وكان المواطنون الفلسطينيون يتصدون للمُستوطنين الذي هاجموا أراضيهم من المدخل الشرقي للقرية، وقاموا بإتلاف أشجار الزيتون المُعمرة، تحت حماية جنود الاحتلال.