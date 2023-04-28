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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 75 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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قامت إدارة تموين أبو حماد اليوم بحملة تموينية مفاجئة برئاسة محمد محيي إبراهيم مدير الإدارة وأسفرت عن ضبط سيارة محملة  بـ٧٥ طن قمح محلى بغرض تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء وتم تحرير محضر رقم ١٠٨٦ جنح  و تحريز الكمية المذكورة على ذمة المحضر لحين العرض على النيابة العامة.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الجمعة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين لإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينيين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ادارة تموين ابو حماد السوق السوداء اليوم الجمعة حملة تموينية سيارة محملة