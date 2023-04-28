الأوبرا تحيى ذكرى الأبنودي والشريعي بالإسكندرية

تحيى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى اثنين من عمالقة النغم والكلمة هما الموسيقار عمار الشريعى وشاعر العامية الخال عبد الرحمن الابنودى من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى والذى تحل عليه الفنانة هدى عمار كضيف شرف وذلك فى الثامنة مساء الاحد 30 ابريل على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية".

ويتضمن البرنامج باقة من أهم إبداعات عمار الشريعى منها امرأة من زمن الحب، الشهد والدموع، زيزينيا، ما تمنعوش الصادقين، حديث الصباح والمساء، بتسأل يا حبيبى، حبيبتي من ضفايرها، اقوي من الزمان ، الحدود الى جانب كوكبة من الاشعار الغنائية لعبد الرحمن الابنودى منها التوبة، الهوى هوايا، بنلف في دواير، علي حسب وداد قلبى، أحضان الحبايب، اه یا سمرانی، عيون القلب وسيبولي قلبي وارحلوا .... اداء محمد طارق ، اشرف وليد ، ايات فاروق واحمد عفت.

وجدير بالذكر أن الموسيقار عمار الشريعى ولد في 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، درس التأليف الموسيقي في مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة كما إلتحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج.

بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وكانت أول ألحانه "إمسكوا الخشب" للمطربة مها صبري ، وتجاوزت أعماله 150 لحنا، كون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه هم منى عبد الغني، حنان وعلاء عبد الخالق.

وتميز الشريعي في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التي نال معظمها شهرة واسعة، عين أستاذا غير متفرغ بأكاديمية الفنون المصرية عام 1995 وتناولت العديد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة أعماله الفنية ، اعد وقدم عددا من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي الذي استمر عدة سنوات "غواص في بحر النغم" ، نال العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية ، رحل عن عالمنا فى 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض تاركاً العديد من الاعمال والمؤلفات والبرامج التى ساهمت فى تنمية الحس والوعى الفنى لدى الجماهير المصرية والعربية .

اما عبد الرحمن الابنودي أحد أشهر شعراء العامية في مصر والعالم العربي ولد فى 11 ابريل 1938، وشهدت على يديه القصيدة العامية مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها تغنى بكلماته التى تنوعت مابين العاطفي والوطني والشعبي كبار المطربين ، كما كتب أغاني العديد من الاعمال الدرامية ، من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها ومن أشهر كتبه (أيامي الحلوة) الذي نشر بجريدة الأهرام فى حلقات مسلسلة ومن دواوينه الشعرية الأرض والعيال ، الزحمة ، عماليات ، جوابات حراجى القط ، الفصول ، أحمد سماعين ، انا والناس ، بعد التحية والسلام ، وجوه على الشط ، صمت الجرس ، المشروع والممنوع ، المد والجزر ، الأحزان العادية والموت على الأسفلت ، حصل الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية وجائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014 وتوفى فى 21 ابريل 2015 بعد صراع مع المرض .