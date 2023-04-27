التنسيقية تشارك في احتفالية إعلان البحرين للتعايش السلمي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حفل تدشين "إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي" الذي أقامه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ونظمته سفارة البحرين بالقاهرة، وذلك بحضور مجموعة من السفراء.

ويتضمن إعلان مملكة البحرين عددًا من المبادئ تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام في العالم، ويهدف مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إلى تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمي والتنوع الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية، إضافة إلى فتح قنوات تعاون مع أعرق الجامعات العالمية، ومنها أكسفورد وكامبردج وسابينزا، بهدف إعداد جيل من الشاب يؤمن بمبدأ التعايش والتسامح وقبول الآخر.

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية شهدت خلالها العلاقات المصرية البحرينية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقات وطيدة ولها من الخصوصية والأهمية والأولوية ما يجعلها نموذجًا للعلاقات بين الأشقاء على مختلف المستويات.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد، والنائب نادر مصطفى، والنائب محمد تيسير مطر، أعضاء مجلس النواب، وأحمد مبارك والمعتز بالله مصطفى ورشيدة دعبس ومحمد عز الرجال وأحمد يحيى ومصطفى مجدي، أعضاء التنسيقية.