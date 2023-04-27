الدوري السعودي.. حجازي وحامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة أمام الشباب

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

ويستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، نظيره الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد النجمان المصريان أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي للاتحاد أمام الشباب، وذلك بعد عودة الأخير من عقوبة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، التي أبعدته عن المباراة الماضية أمام الهلال في نصف نهائي كأس ملك السعودية، والتي خسرها العميد بهدف للا شئ، سجله حجازي بالخطأ في مرماه.

ويبحث الاتحاد، عن الثلاث نقاط أمام الشباب من أجل مواصلة الابتعاد بصدارة الدوري السعودي، وتوسيع الفارق مع النصر الوصيف حتى الآن.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الشباب

وجاء تشكيل اتحاد جدة، كالتالي.

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – مدالله العليان

خط الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – كورنادو

وفي الهجوم: رومارينيو – عبدالرزاق حمدالله – عبدالرحمن العبود.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الشباب ثالثًا بـ50 نقطة.