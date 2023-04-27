غدا.. حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي الإماراتية غدا الجمعة.

ومن المنتظر أن تقدم شيرين خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانبها التي يتفاعل معها الجمهور.

وكشفت شيرين مؤخرا خلال لقائها في برنامج et بالعربي، مفاجآت حفلها في دبي، قائلة إنها ستقدم خلاله أغنيتين جديدتين بالإضافة إلى مفاجأة أخرى سوف تقدمها مع بناتها على المسرح.



وقال إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين في وقت سابق عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات «تويتر»: «جمهور شيرين العظيم: ناس كتير جدا بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين على السوشيال ميديا.. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة، في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الأسباب ورا ده، لو كان في إيدي كنت نزلت كل حاجة على صفحتها، شكرا لدعمكم الدائم».