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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. وصول دفعات جديدة للمصريين العائدين من السودان

العائدون من السودان
العائدون من السودان
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وصل عدد كبير من الطائرات المصرية إلى قاعدة شرق، اليوم الخميس، تقل دفعات جديدة من المصريين القادمين من السودان.

ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية ترصد وصول المصريون العائدون من السودان، والذين عبروا عن سعادتهم وسجدوا شكرا لله، فيما قدموا التحية والشكر إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة على إجلائهم من السودان.

وأظهرت اللقطات استقبال المصريين العائدين على مطار شرق  بالورود والأعلام المصرية وحملوا صور الرئيس السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه السلطات والجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان من أجل عودة المصريين من السودان.

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