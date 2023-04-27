سيارة مسرعة تدهس 5 أشخاص بمنزل دائري الوراق في الجيزة

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 4 أخرين جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسدهم بنزلة دائري الوراق بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طؤاري الصحة مفاداه اصطدام سيارة بأشخاص بنزلة دائري الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بسرعة كبيرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدامها ب5 أشخاص مما تسبب في مصرع أحدهم وإصابة 4 اخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.