"حل أزمة أرقام الإيداع" .. مهلة 6 شهور لدور النشر لإدراج إصداراتها بدار الكتب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، عن حل ازمة أرقام الإيداع لدور النشر المصرية، وذلك فى ضوء قرار وزير الثقافة رقم 205 لسنة 2023 الصادر بشأن المعوقات والمشاكل التى تواجه استخراج أرقام الإيداع، وبناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة فى هذا الخصوص.

كما طالب رئيس اتحاد الناشرين المصريين جميع دور النشر، خلال فترة المهلة المشار إليها بالقرار وهى 6 أشهر، حصر ما لديهم ليتسنى معالجة الأمر مع الهيئة العامة لدار الكتب ليتم إصدار أرقام الإيداع بشكل منتظم لجميع الناشرين والحفاظ على موروث دار الكتب باعتبارها ذاكرة للتراث والفكر الوطنى .

نص قرار وزيرة الثقافة فى مادته الأولى : تمنح فرتة انتقالية قدرها ستة أشهر للناشرين المصريين للمصنفات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 363 لسنة 2017 والذين حصلوا على أرقام إيداع لهذه المصنفات وتخلفوا عن إيداع نسخها بدار الكتب والوثائق القومية خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القرار المذكور على أن يقوموا خلال تلك الفترة بإيداع نسخ تلك المصنفات".

وفى المادة الثانية تصدر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية للناشرين المصريين المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القرار أرقام إيداع لهم بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 363 لسنة 2017 المعدل بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2018 وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار.

وفى المادة الثالثة ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.