بسبب خلافات زوجية.. كشف لغز العثور على جثة متعفنة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف غموض العثور علي جثة شخص متوفي داخل شقته بالجيزة، وتبين أنه أنهى حياته شنقًا بسبب خلافات مع زوجته.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة متعفنة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمد.ب.س، ٤٥عامًا، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات مع زوجته، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.