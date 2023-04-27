ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب خلافات زوجية.. كشف لغز العثور على جثة متعفنة بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف غموض العثور علي جثة شخص متوفي داخل شقته بالجيزة، وتبين أنه أنهى حياته شنقًا بسبب خلافات مع زوجته.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة متعفنة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمد.ب.س، ٤٥عامًا، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات مع زوجته، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

العثور على جثة شخص جثة متعفنة خلافات زوجية مباحث قسم شرطة الجيزة