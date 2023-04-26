ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 27 طن قمح محلي قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة برئاسة  المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، حملة تموينية بمركز المحمودية برئاسة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية في إطار جهود المحافظة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

أسفرت عن ضبط 27 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 قام احد الأشخاص بتجميعه كسلعه استراتيجيه بغير وجه حق  لاعاده بيعه  في  السوق  السوداء  وتحقيق  ارباح  غير  مشروعه حيث تم مصادره الكميه المضبوطة وتحرير المحضر اللازم لحين صدور قرار النيابة العامة. 

البحيرة قمح محلي محافظة البحيرة ضبط قمح محلي اخبار البحيرة