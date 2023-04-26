ضبط 27 طن قمح محلي قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، حملة تموينية بمركز المحمودية برئاسة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية في إطار جهود المحافظة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

أسفرت عن ضبط 27 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 قام احد الأشخاص بتجميعه كسلعه استراتيجيه بغير وجه حق لاعاده بيعه في السوق السوداء وتحقيق ارباح غير مشروعه حيث تم مصادره الكميه المضبوطة وتحرير المحضر اللازم لحين صدور قرار النيابة العامة.