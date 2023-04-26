طلائع الجيش يفوز على المحلة بهدف

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره غزل المحلة بهدف فى المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الدوري الممتاز.

أحرز هدف التقدم لغزل المحلة محمود الخواجة في الدقيقة 20 من الشوط الأول.





وأعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة، التشكيل الاساسى الذى خاضه لقاء اليوم أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز على ستاد جهاز الرياضة.

جاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: طارق سامى، مصطفى العش، معاذ الحناوى، إيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد النادرى، محمد بازوكا، محمد جابر، ابراهيما كونيه.

الهجوم: جبريل اورك، عبد الرحمن عاطف " اجويرو ".

وجلس على دكة البدلاء: أحمد رضا، السيد الشبراوى، أحمد الشيخ، محمود الحضرى، كريم مصطفى، حازم مرسى،حميد ماو، هانى عادل، تشارلز باسى.