ads
الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طلائع الجيش يفوز على المحلة بهدف

المحلة
المحلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره غزل المحلة بهدف فى المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الدوري الممتاز.

 

أحرز هدف التقدم لغزل المحلة محمود الخواجة في الدقيقة 20 من الشوط الأول.


 

وأعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة، التشكيل الاساسى الذى خاضه لقاء اليوم أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز  على ستاد جهاز الرياضة.

 

جاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: طارق سامى، مصطفى العش، معاذ الحناوى، إيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد النادرى، محمد بازوكا، محمد جابر، ابراهيما كونيه.

الهجوم:  جبريل اورك، عبد الرحمن عاطف " اجويرو ".

 

وجلس على دكة البدلاء: أحمد رضا، السيد الشبراوى، أحمد الشيخ، محمود الحضرى، كريم مصطفى، حازم مرسى،حميد ماو، هانى عادل، تشارلز باسى.

أجويرو ابراهيما كوني أحمد النادرى