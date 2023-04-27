وسط تصاعد هجمات بوكو حرام.. الكاميرون تعيد نشر قواتها بحدود أفريقيا الوسطى ونيجيريا

تعتزم الكاميرون العسكرية إعادة نشر قواتها على حدودها مع نيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى بعد زيادة الهجمات من قبل المسلحين والارهابيين.

وحسب صوت أيركا قال الجيش إن المئات من مقاتلي بوكو حرام يختبئون في الأدغال بعد الغزو الأسبوع الماضي لمنطقة مايو موسكوتا على الحدود الشمالية مع نيجيريا. أفادت حكومة الكاميرون عن إضرام النيران في عدة مئات من المنازل ، مما أدى إلى تشريد الآلاف.

وقال جوزيف بيتي أسومو ، وزير دفاع الكاميرون ، إن الرئيس بول بيا أمره بعقد اجتماع أمني طارئ في ياوندي هذا الأسبوع لبحث سبل وقف الهجمات.

قال أسومو إن تجدد هجمات بوكو حرام يتسبب في معاناة لا توصف للمدنيين على الحدود مع نيجيريا بعد فترة طويلة من السلام النسبي. وقال إن الميليشيات التي أنشأها المدنيون تكافح لمحاربة الآلاف من المتطرفين الإسلاميين الذين يعبرون إلى الكاميرون من نيجيريا منذ يناير لارتكاب فظائع ضد المدنيين والقوات الحكومية.

وأضاف أسومو ، الذي تحدث يوم الثلاثاء خلال اجتماع أمني رفيع حضره قادة الشرطة أيضًا ، إن أسبوعًا لا يمر دون وقوع هجمات واسعة النطاق من قبل المتطرفين.

قال قرويون على الحدود الشمالية إن جيش الكاميرون بدأ في سحب قواته عندما أُعلن مقتل أبو بكر شيكاو ، زعيم جماعة بوكو حرام الإرهابية. تؤكد الحكومة النيجيرية وفاة شيكاو في مايو 2021.

نفى جيش الكاميرون الاتهامات بأن القوات تخلت عن المدنيين. قال الجيش إنه غير استراتيجيته ، لكن حماية المدنيين وممتلكاتهم تظل أولوية.

في غضون ذلك ، قال الجيش إن الاجتماع الأمني ​​خلص إلى أن متمردي جمهورية إفريقيا الوسطى الفارين من الاشتباكات مع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم مينوسكا يعبرون بانتظام إلى شرق الكاميرون للحصول على الإمدادات. كما يختطف المتمردون المدنيين للحصول على فدية.

فيما قال مسؤولون عسكريون إنهم درسوا سبل وقف الهجمات الانفصالية في المناطق الغربية من الكاميرون بشكل كامل. يقاتل الانفصاليون من أجل إقامة دولة مستقلة ناطقة باللغة الإنجليزية من الدولة ذات الأغلبية الفرنسية منذ عام 2017.

وقال دبن تشوفو ، حاكم المنطقة الشمالية الغربية ، إن الجيش يسيطر على جميع المقاطعات الـ 34 في المنطقة الشمالية الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون ، على الرغم من مهاجمة الانفصاليين للمدنيين وحرق الصروح العامة على فترات منتظمة. عاد العديد من المدنيين إلى قراهم ، والأطفال يعودون إلى المدارس بأعداد كبيرة ، وهو ما يشير ، حسب قوله ، إلى أن الهجمات الحالية التي يشنها المقاتلون هي بمثابة آخر ركلات حصان يحتضر.

قال جيش الكاميرون إنه سيعيد نشر قواته في المناطق الغربية والحدود مع نيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وقالت الحكومة إن القوات ستنتشر في مناطق جديدة يهاجم فيها الانفصاليون والإرهابيون والمتمردون ، لكنها لم تذكر عدد القوات التي سيتم نشرها أو إعادة انتشارها.

في مارس ، تخرج 2500 جندي من معاهد التدريب العسكري في الكاميرون. وقالت الحكومة إنها ستدرب 3000 جندي جديد خلال العشرين شهرًا القادمة لحماية المدنيين وممتلكاتهم في جميع أنحاء الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.